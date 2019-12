Pokémon GO, troppo successo per Wayfarer: Niantic disabilita la funzione

Qualche settimana fa, Niantic ha reso disponibile la funzione Wayfarer in Pokémon GO, uno strumento che consente a tutti gli Allenatori di livello 40 di proporre e revisionare l'ubicazione di Pokéstop e Palestre, al fine di garantire la loro sicurezza ed evitare che sorgano in contesti pericolosi e/o non adatti, come proprietà private e scuole.

Una funzione incredibilmente utile, che ha riscontrato un grande successo... anzi, troppo! A causa dell'eccessiva partecipazione dei giocatori, che ha visto il sorgere di numerosi problemi di stabilità, il team di sviluppo si è visto costretto a disabilitarla fino a nuovo ordine. Si tratta di una notizia sorprendente, dal momento che Niantic Wayfarer è indirizzato solo ad una certa frangia di Allenatori, ovvero quelli che hanno già raggiunto il livello 40.

Niantic non ha parlato di tempistiche relative al ritorno della funzionalità, ma ci auguriamo che i problemi vengano risolti presto e che faccia rapidamente la sua ricomparsa. Wayfarer rappresenta un ottimo incentivo al raggiungimento del livello 40 per tutti i giocatori, oltre che uno strumento indispensabile per garantire il corretto posizionamento di Pokéstop e Palestre in giro per il mondo.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che sono in corso le Feste Invernali di Pokémon GO, che fino alle 23:59 di mercoledì 1 gennaio 2020 vedranno comparire Pokémon in costume, Pokémon di tipo Ghiaccio mai visti prima, eventi di ricerca sul campo, oggetti per avatar a tema e molto altro! Al momento è attivo un bonus che garantisce il doppio dei Punti Esperienza alla cattura, ma alle 12:00 verrà sostituito da una distanza per la schiusa delle uova dimezzata.