Pokémon GO supera la pandemia: tornano il Pokémon GO Fest e gli eventi dal vivo

Dopo aver proposto agli Allenatori diverse soluzioni per continuare a giocare al titolo mobile anche nel pieno di una pandemia globale, il team di Pokémon GO annuncia ora l'intenzione di far ripartire gli eventi in presenza.

Coerentemente con le recenti modifiche dei Community Day di Pokémon GO, gli autori di Niantic sembrano infatti ormai convinti che sia giunto il momento di far tornare gli aspiranti Maestri di Pokémon ad incontrarsi per condividere la propria passione per le creature Game Freak. A confermarlo, troviamo la presentazione del calendario dei primi eventi live di Pokémon GO che saranno organizzati nel corso del 2022. A ormai quasi tre anni di distanza dall'ultimo evento simile, Niantic annuncia che gli Allenatori potranno riunirsi in:

Germania , a Berlino, da venerdì 1 luglio a domenica 3 luglio 2022;

, a Berlino, da venerdì 1 luglio a domenica 3 luglio 2022; USA , presso Seattle (WA), da venerdì 22 luglio a domenica 24 luglio 2022;

, presso Seattle (WA), da venerdì 22 luglio a domenica 24 luglio 2022; Giappone, a Sapporo (Hokkaido), da venerdì 5 agosto a domenica 7 agosto 2022;

In aggiunta, il team di sviluppo ha già confermato l'intenzione di organizzare un ricchissimo, che si svolgerà a livello globale. In questo caso, le date da appuntarsi sul calendario sono, oltre aIn attesa di maggiori dettagli sul programma degli eventi e le modalità di partecipazione, ricordiamo che ha presto il via l'evento Vacanza in stile Team Rocket di Pokémon GO