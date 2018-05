Pokemon GO supera il traguardo degli 800 milioni di download

Come annunciato da Tsunekazu Ishihara di The Pokemon Company, Pokemon GO ha superato gli 800 milioni di download in tutto il mondo, raggiungendo un nuovo traguardo a conferma del suo grande successo.

La notizia è stata diffusa su Twitter da Takashi Mochizuki, giornalista di The Wall Street Journal, che con un messaggio pubblicato sul proprio account ha riferito le dichiarazioni del presidente di The Pokemon Company. Considerando poi che nella giornata di ieri sono stati annunciati Pokemon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee per Nintendo Switch, con tanto di integrazione per alcune funzionalità di Pokemon GO, ci domandiamo se il gioco mobile non sia destinato a diffondersi sempre di più nel tempo.

Sicuramente il successo dell'applicazione è dipeso anche dall'ottimo supporto di Niantic Lab, con aggiornamenti regolari e nuove sfide a tenere alta l'attenzione del pubblico, come il recente evento dedicato ai Pokemon di tipo Roccia. Restando in tema con la serie, ricordiamo che Nintendo ha fissato al 2019 l'appuntamento con il nuovo capitolo regolare della saga previsto su Switch, rimandando al prossimo anno il debutto dei Pokemon di ottava generazione.