Pokémon GO: svelata la mossa esclusiva che Charizard potrà imparare nel Community Day

Sabato 19 maggio si svolgerà un nuovo Community Day di Pokémon GO, che sarà interamente dedicato all'amato mostriciattolo di tipo fuoco Charmander. Niantic non ha ancora svelato ufficialmente la mossa esclusiva che sarà possibile imparare durante quel giorno, ma in nostro soccorso sono arrivati i data miner!

Alcuni utenti hanno infatti analizzato i nuovi dati di gioco aggiunti con la patch più recente, e hanno scoperto che i Charizard che verranno ottenuti tramite evoluzione durante il Community Day potranno imparare la mossa esclusiva Incendio! Purtroppo non sono trapelate le statistiche della mossa, e neppure la sua animazione. Per queste cose dovremo necessariamente attendere il Community Day, che si svolgerà sabato 19 maggio dalle ore 11:00 alle ore 14:00.

Com'è consuetudine, durante quelle ore verrà anche triplicata la polvere di stelle alla cattura dei Pokémon, mentre le esche avranno una durata estesa di 3 ore. Ribadiamo, inoltre, che le MT attacco veloce e le MT attacco caricato non garantiranno mosse esclusive durante il Community Day. Per imparare le mosse esclusive dovrete ottenere Charizard tramite evoluzione durante le ore programmate.

Pokémon GO può essere scaricato in via completamente gratuita su dispositivi mobili Android e iOS. Vi ricordiamo che c'è stato un avvicendamento di Pokémon Leggendari. Latias è volata in America, mentre in Europa è arrivato Latios: rimarrà disponibile nei Raid fino fino al 5 giugno.