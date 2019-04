Pokémon GO: svelata la mossa esclusiva del Community Day di Bagon

Allenatori di Pokémon GO, come sicuramente saprete, dalle ore 15:00 alle 18:00 di sabato 13 aprile si svolgerà il Community Day di Bagon. In preparazione di tale avvenimento, quest'oggi Niantic ha svelato la mossa esclusiva che potrete sbloccare!

Se riuscirete, entro un'ora dalla fine dell'evento, a far evolvere Bagon in Shelgon e poi in Salamence, il più potente fra i tre mostriciattoli di tipo Drago conoscerà l'attacco Oltraggio. Si tratta di una mossa che potrete insegnare al vostro Pokémon solo ed esclusivamente durante il Community Day... un'occasione imperdibile! Le buone notizie non terminano qui, poiché durante le ore programmate riceverete il triplo dei punti esperienza alla cattura e le esche avranno una durata estesa di tre ore. I Bagon selvatici, come sempre accade in queste occasioni, appariranno con maggior frequenza del normale.

Ne approfittiamo per ricordarvi che il 16 aprile tornerà l'evento Uova à gogo, durante il quale Pokémon come Pichu, Smoochum e Magby nasceranno dalle Uova da 2 km. Nel frattempo, sono arrivate nel gioco due nuove funzionalità molto richieste dai giocatori, ovvero Amici Fortunati e Pose Avatar.