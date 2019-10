Pokémon GO: svelata la mossa esclusiva del Community Day di Trapinch

A pochi giorni dal Community Day di Trapinch, che si svolgerà il prossimo sabato, Niantic ha svelato la mossa esclusiva che potrà essere imparata durante l'evento globale.

I Flygon che si evolveranno a partire da Trapinch e Vibrava, conosceranno la potente mossa di tipo terra Geoforza, introdotta per la prima volta proprio con la quarta generazione dei mostriciattoli. Come ormai ben sapete, le MT attacco veloce e le MT attacco caricato non garantiscono mosse esclusive durante il Community Day. Per ottenere Geoforza, dovrete far evolvere un Flygon entro un'ora dalla fine dell'evento, che si svolgerà dalle ore 11:00 alle 14:00 di sabato 12 ottobre.

Al solito, avrete a disposizione un paio di bonus che vi faciliteranno la vita: i Punti Esperienza alla cattura saranno triplicati, mentre le esche avranno una durata estesa di tre ore. Non appena comparirà il Pacco Speciale dell'evento, non mancheremo di segnalarvelo. Nel frattempo, vi consigliamo di dare un'occhiata a quest'uomo che gioca a Pokémon GO con ben 45 cellulari in contemporanea.