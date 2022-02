Pokémon GO: svelata la roadmap del 2022, tutte le novità in arrivo

I ragazzi di Niantic Labs continuano a lavorare per espandere ulteriormente l'esperienza in realtà aumentata di Pokémon GO. Anche nel 2022 il mobile game accoglierà l'arrivo di un gran quantitativo di aggiornamenti e novità, illustrati all'interno della nuova roadmap pubblicata dal team di sviluppo.

Niantic Labs ha promesso migliorie tecniche e risoluzione di bug, ma non mancheranno di certo le aggiunte contenutistiche. Di seguito le principali aree che gli sviluppatori hanno intenzione di espandere nel corso dei prossimi mesi:

GO Battle League : sarà data priorità a una serie di aggiornamenti e aggiunte, comprese le urgenti correzioni di bug segnalati dall'utenza. Niantic ha confermato che rivelerà maggiori dettagli nel prossimo Dev Diary.

: sarà data priorità a una serie di aggiornamenti e aggiunte, comprese le urgenti correzioni di bug segnalati dall'utenza. Niantic ha confermato che rivelerà maggiori dettagli nel prossimo Dev Diary. Aggiornamenti stagionali : come già fatto con la Season of Mischief e la Season of Heritage, Niantic ha confermato che la prossima stagione sarà composta da quattro storie di Ricerca Speciale, con un focus su compiti di piccole dimensioni.

: come già fatto con la Season of Mischief e la Season of Heritage, Niantic ha confermato che la prossima stagione sarà composta da quattro storie di Ricerca Speciale, con un focus su compiti di piccole dimensioni. Community Day : gli sviluppatori hanno rivelato che stanno testando gli eventi su scala ridotta e continueranno a esplorare le loro possibilità per variare l'evento mensile come già fatto per il Community Day Classic di gennaio.

: gli sviluppatori hanno rivelato che stanno testando gli eventi su scala ridotta e continueranno a esplorare le loro possibilità per variare l'evento mensile come già fatto per il Community Day Classic di gennaio. Miglioramenti per le Postcard : arriveranno funzionalità aggiuntive per il libro delle Postcard, tra cui notifiche, salvataggio degli adesivi, metodi di ordinamento e nuove note sulle cartoline.

: arriveranno funzionalità aggiuntive per il libro delle Postcard, tra cui notifiche, salvataggio degli adesivi, metodi di ordinamento e nuove note sulle cartoline. Eventi globali: Niantic ha rivelato che sta cercando di portare avanti gli eventi globali in stile Go Fest e Pokemon Go Tour, in arrivo nei prossimi mesi.

Gli sviluppatori hanno in ogni caso precisato che numerose altre novità saranno annunciato nel corso del tempo, e parte dei punti in programma potrebbero variare in futuro. Cosa ve ne pare della roadmap preparata da Niantic Labs? Recentemente, Pokémon GO ha dato il benvenuto alle versioni Ombra di versioni Ombra Apex di Lugia e Ho-Oh.