Pokémon GO: svelato il Pokémon protagonista del prossimo Community Day di agosto

I vertici di Niantic hanno annunciato le novità per il prossimo Community Day di Pokémon GO che si terrà l'8 agosto 2020. Il Pokemon scelto per celebrare l'evento sarà Magikarp, accompagnato da una serie di bonus e promozioni.

Il prossimo Pokémon GO Community Day avrà luogo sabato 8 agosto 2020 dalle ore 11:00 alle ore 17:00 (ora italiana). Il protagonista della giornata Magikarp potrà essere catturato più facilmente nei luoghi naturali dove potrebbe apparire anche in versione Shiny. Gli allenatori che riusciranno a far evolvere Magikarp durante l'evento (e fino a due ore dopo) potranno ottenere un Gyarados che conosce la mossa Idronata. Scattare alcune foto potrebbe rivelare un'ulteriore sorpresa.

Tra i bonus previsti per la giornata compaiono invece 3X Polvere di Stella e l'Aroma attivo per ben 3 ore. Proprio ieri Niantic è tornata a parlare delle Megaevoluzioni di Pokemon GO tramite il project lead Matt Slemon annunciando che il team è al lavoro sulla loro implementazione e si sta prendendo del tempo extra per implementarle nel miglior modo possibile. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che anche nel nostro paese prosegue il Pokémon GO Fest 2020.