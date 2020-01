Pokémon GO: svelato finalmente il protagonista del Community Day di gennaio

C'ha messo un po' di tempo in più del solito, ma alla fine Niantic si è decisa a svelare l'identità della creatura che si renderà protagonista del Community Day di gennaio 2020 di Pokémon GO: stiamo parlando del Pokémon Pinguino Piplup!

Come i fan di lunga data sicuramente ricorderanno, Piplup è un mostro di quarta generazione proveniente dalla regione Sinnoh, che in Pokémon Diamante e Perla rappresentava uno dei tre starter assieme a Turtwig e Chimchar. Nel Pokédex viene descritto in questo modo: "Molto orgoglioso. Difficile farci amicizia perché non ascolta mai i consigli dell'Allenatore". È di tipo Acqua, ed è debole ad Elettro ed Erba.

Il Community Day si svolgerà dalle ore 11:00 alle 14:00 del 19 gennaio: durante le ore programmate, i Piplup che si evolveranno in Prinplup e poi in Empoleon potranno imparare una mossa esclusiva che non è ancora stata rivelata. Per l'occasione, tutti gli allenatori potranno beneficiare di esche della durata aumentata a 3 ore e della distanza di schiusa delle uova ridotta a un quarto. Ne approfittiamo per ricordarvi che da oggi 8 gennaio Heatran è disponibile nei Raid a Cinque Stelle, e che è ancora in corso la Maratuova di Sincroavventura. Con le Ricerche sul Campo di gennaio 2020, invece, a che punto siete?