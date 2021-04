Pokémon GO: Swablu protagonista del Community Day di maggio, arriva MegaAltaria

Niantic ha rivelato chi sarà il mostro tascabile protagonista del prossimo Community Day di maggio dedicato a Pokémon GO: si tratta di Swablu, il Pokémon Alidicotone introdotto per la prima volta nei giochi di terza generazione (Pokémon Rubino e Pokémon Zaffiro).

L'evento avrà luogo il prossimo sabato 15 maggio dalle ore 11 alle 17 ora locale: in questo arco di tempo il simpatico Pokémon apparirà con maggiore frequenza allo stato selvatico e con maggiori possibilità di incontrarne uno cromatico nel corso. Una volta catturato, durante l'evento o fino a due ore in seguito alla sua conclusione sarà possibile farlo evolvere in un Altaria che che conosce la mossa Forza Lunare. E sempre a proposito della sua evoluzione, durante il megaraid che si svolgerà al termine del Community Day alle 17 verrà introdotto MegaAltaria in Pokémon GO, con la possibilità così di far megaevolvere tutti gli Altaria ottenuti nel corso dell'evento una volta raccolta la sua energia.

Tra le altre particolarità del prossimo Community Day, sarà possibile acquistare un pacco speciale in cambio di 1280 Pokémonete: al suo interno i giocatori troveranno 50 Ultra Ball, 5 Superincubatrici, 5 Aromi e una MT veloce fuoriclasse. Tra i bonus che verranno abilitati, la possibilità di tenere attivato l'Aroma per tre ore e dover percorrere solo un quarto di distanza necessaria per la schiusa di un Uovo dopo averlo posizionato in un'Incubatrice Uova. Tutto questo sarà attivo fino al termine dell'evento.

Ricordiamo che il Pokémon GO Fest tornerà anche nel 2021. Di recente, inoltre, ci sono stati anche ban per giocatori iOS di Pokémon GO.