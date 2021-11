Pokémon GO: Swinub, Jynx e Seel tra i protagonisti della Giornata dell'Aroma

Il portale ufficiale di Pokémon GO si è appena aggiornato con tutti i dettagli sul primo grande evento della Stagione della Tradizione, ovvero la Giornata dell'Aroma.

L'evento in questione avrà il via la prossima domenica, ovvero il 5 dicembre 2021. Dalle ore 11:00 alle ore 17:00 del fuso orario italiano, gli allenatori potranno utilizzare un Aroma per avere buone probabilità di incontrare uno Swinub e, con un po' di fortuna, imbattersi persino nella sua versione cromatica. I giocatori che cattureranno uno Swinub durante l'evento potranno fare evolvere la creatura in Piloswine e poi in Mamoswine per apprendere l'esclusiva mossa Forzantica. Per l'intera durata dell'evento, inoltre, sarà disponibile una ricerca sul campo esclusiva e nel negozio si potranno acquistare ben due unità di Aroma con una sola Pokémoneta.

Sempre utilizzando un Aroma la prossima domenica, si potranno ottenere i seguenti Pokémon di tipo Ghiaccio dalle 11:00 alle 12:00, dalle 13:00 alle 14:00 e dalle 15:00 alle 16:00:

Seel

Jynx

Sneasel

Snorunt

Snover

Vanillite

Darumaka di Galar (raro)

Dalle 12:00 alle 13:00, dalle 14:00 alle 15:00 e dalle 16:00 alle 17:00 si troveranno invece questi Pokémon di tipo Terra:

Onix

Cubone

Rhyhorn

Wooper

Phanpy

Barboach

Larvitar (raro)

