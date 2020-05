Pokémon GO: tanti oggetti gratis con i codici promozionali di maggio 2020

Il team di sviluppo di Pokémon GO hanno di recente aggiornato il celebre titolo per tablet e smartphone con una serie di codici promozionali che permettono di sbloccare un bel po' di ricompense in maniera del tutto gratuita.

Per godere dei benefici di ciascun codice non bisogna far altro che visitare il menu principale, recarsi nel negozio e scorrere fino in basso per trovare il tasto da premere per poter inserire la serie di numeri e lettere. In alternativa potete effettuare il login sul sito ufficiale ed immettere direttamente lì il codice, così da rendere tutto il procedimento più semplice.

Ecco di seguito tutti i codici disponibili ad oggi e le relative ricompense:

H7APT5ZTLM45GZV: sblocca 30 Poké Ball

DYEZ7HBXCRUZ6EP: sblocca 30 Mega Ball e 30 Baccananas

P2XEAW56TSLUXH3: sblocca 30 Ultra Ball, 30 Revitalizzante Max e 30 Baccananas

Vi ricordiamo che nel corso dell'intero mese di maggio 2020 saranno disponibili ben cinque nuovi mostri nella loro versione cromatica in Pokémon GO, ciascuno presente in giro per la mappa in un determinato lasso di tempo e con dei bonus esclusivi.

