Pokémon GO, meglio tardi che mai: arriva la Master Ball dopo ben sette anni!

Chi ha giocato almeno una volta nella vita un qualunque titolo principale Pokémon, saprà bene cos'è la Master Ball, la miglior Poké Ball mai realizzata ed infallibile al 100% nella cattura di un mostro, leggendari compresi. Ebbene, a quasi sette anni dal lancio, l'iconica sfera sbarca finalmente all'interno di Pokémon GO!

Attraverso un nuovo post pubblicato sul proprio sito ufficiale, Niantic annuncia che la Master Ball sarà presto disponibile all'interno del celebre gioco in realtà aumentata, e permettere a tutti i giocatori di poter catturare qualunque tipo di Pokémon in un attimo e senza alcun tipo di sforzo. L'oggetto sarà collegato ad Ascesa degli Eroi, la Stagione 10 che avrà inizio il prossimo 22 maggio alle ore 10:00 e che darà il via ad una ricerca speciale gratuita commissionata dal Professor Willow, che fa il suo ritorno con novità relative ai nuovi piani del Team Rocket, oltre ad avere pronto per gli utenti un inedito pacco amicizia.

La ricerca speciale sarà disponibile per tutta la durata della nuova Stagione, che si concluderà il primo giugno 2023 sempre alle ore 10:00. E la ricompensa per aver completato l'incarico è proprio lei la Master Ball, che dunque potrà essere utilizzata dagli utenti di Pokémon GO in qualunque momento, a seconda delle circostanze. Considerato che per l'appunto si parla di una singola Master Ball per giocatore, il suo utilizzo deve essere ben ragionato, in modo così da non sprecare l'incredibile opportunità offerta dall'impeccabile sfera. In ogni caso Niantic lascia intendere che in futuro potrebbe essere possibile acquistarne di nuove, sebbene per ora non ci siano più dettagli in tal senso.

Vi ricordiamo infine il programma della nuova edizione del Pokémon GO Fest, che si svolgerà tra Londra, Osaka e New York.