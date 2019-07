Pokemon GO: il Team Go Rocket invade i Pokéstop! Ecco le nuove sfide con Pokemon Ombra

Gli sviluppatori di Niantic Labs confermano le indiscrezioni degli ultimi giorni sull'arrivo del Team Rocket in PokemonGO e invitano tutti gli Allenatori a fronteggiare la minaccia rappresentata dal temibile Team GO Roket e dai loro Pokemon Ombra.

Con l'aiuto del Professor Willow e dei leader delle squadre che hanno osservato con attenzione gli eventi che hanno preceduto l'invasione dei Pokéstop da parte del Team GO Rocket, il nostro compito sarà quello di ripristinarli e salvare i Pokemon Ombra dal destino che li attenderebbe se dovessero finire nelle mani sbagliate.

Per incontrare il Team Go Rocket, basterà recarsi presso uno dei Pokestop scoloriti visualizzati dal proprio smartphone iOS e Android. Una volta incrociato lo sguardo delle reclute del Team GO Rocket sarà possibile sfidarli in battaglia per avere l'opportunità di catturare i Pokemon Ombra. Una volta entrati in possesso di queste preziose e delicate creature, gli Allenatori non potranno scambiarli finchè non verranno purificati.

Il processo di Purificazione consentirà ai Pokemon di ritornare in uno stato normale e, soprattutto, di diventare più forti dei loro equivalenti "base" come forma di gratitudine per coloro che se ne prenderanno cura. Il teaser trailer che campeggia a inizio articolo ci aiuta a entrare nel clima necessario per contrastare una volta per tutte la minaccia incombente del Team Rocket di Pokemon GO. E voi, siete pronti a raccogliere la sfida?