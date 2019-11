Pokémon GO e Team GO Rocket: misteriosi poster sono apparsi a Londra!

Nel corso delle ultime settimane, l'universo di Pokémon GO è stato protagonista di diversi eventi misteriosi, che hanno infine condotto all'arrivo dei leader del Team GO Rocket all'interno del gioco.

Ora, l'account Twitter ufficiale del gioco comunica un nuovo intrigante aggiornamento! Presso la città di Londra sono infatti stati avvistati numerosi poster raffiguranti i leader del Team GO Rocket. Le immagini di Cliff, Sierra ed Arlo hanno così invaso le vie della capitale britannica. A quanto pare, questi ultimi celano in sé un bizzarro messaggio. Le lettere celate al loro interno, se unite, compongono infatti la parola "Giovanni", nome del leader dello storico leader del Team Rocket. Che si tratti di un messaggio di quest'ultimo? Ad ora non vi è certezza: per scoprirlo, non resta che attendere ulteriori aggiornamenti dal team di Pokémon GO!



In attesa di nuovi dettagli, ricordiamo ai giocatori attivi nel titolo Niantic che l'arrivo dei leader del Team GO Rocket ha turbato l'equilibrio degli habitat dei Pokémon, dando il via ad un evento speciale a tempo limitato. Sino alle ore 22:00 del prossimo giovedì 14 novembre, infatti, diversi Pokémon appariranno più spesso allo stato selvatico e nei Raid. Tra questi ultimi troviamo ad esempio Ekans e Koffing, creature di Prima Generazione.