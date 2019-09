Pokemon GO e il Team Rocket: arrivano nuovi Pokemon Ombra, ecco l'elenco completo!

Nel corso del mese di luglio, il temibile Team Rocket ha invaso Pokemon GO, portando con sé alcune interessanti novità all'interno del mobile-game di Niantic.

In particolare l'apparizione del Team GO Rocket ha determinato la comparsa nell'universo di Pokemon GO di numerosi Pokemon Ombra. Ora, sembra che ancora più creature abbiano bisogno del soccorso degli aspiranti Maestri di Pokemon. L'account Twitter ufficiale del gioco ci informa infatti che numerose ulteriori specie di Pokemon sono state trasformate in Pokemon Ombra! Di seguito, potete trovare l'elenco completo delle creature interessate:

Venonat

Venomoth

Oddish

Gloom

Psyduck

Growlithe

Abra

Hitmonchan

Larvitar

Turtwig

Ad essere stati coinvolti sono dunque complessivamente altri dieci Pokemon: riusciranno gli Allenatori ad aiutarli? I giocatori possono infatti decidere di fronteggiare il Team GO Rocket per catturare i Pokemon Ombra e, successivamente, trasformarli in Pokemon Purificati. A tal proposito, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare un'utile guida in merito, che vi spiega nel dettaglio come purificare i Pokemon Ombra in Pokemon GO, illustrandovi i costi ed i vantaggi di questo particolare processo.



In chiusura, vi ricordiamo che è attualmente attiva all'interno del gioco la prima settimana di Ultrabonus, evento durante il quale sono disponibili diverse interessanti iniziative.