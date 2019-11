Pokemon GO Team Rocket: come trovare e battere Cliff, Sierra e Argo

Il nuovo aggiornamento a tema Team Rocket di Pokemon GO è finalmente disponibile. In questa mini-guida vi spieghiamo come costruire il Rocket Radar, dove trovare i team leader del Team Rocket Cliff, Sierra e Argo, e come sconfiggerli in modo da catturare i loro Pokemon Ombra.

Di seguito, tutto quello che c'è da sapere per incontrare e sconfiggere i leader del Team Rocket (Cliff, Sierra e Argo) in Pokemon GO.

Come trovare i leader del Team Rocket

Per trovare i leader del Team Rocket avrete bisogno di un Rocket Radar, oggetto che vi consentirà di rintracciare questi personaggi all'interno della mappa. Per costruire un Rocket Radar avrete bisogno di accumulare 6 Componenti Misteriose, oggetti che potete ottenere in ricompensa sconfiggendo gli sgherri del Team Rocket incontrati nel mondo di gioco.

Dopo aver collezionato 6 Componenti Misteriose, non vi resta che utilizzarli per assemblare un Rocket Radar. Ogni Rocket Radar che avete costruito potrà essere usato una sola volta per rintracciare un leader del Team Rocket.

Come sconfiggere Cliff

Cliff potrà utilizzare i seguenti Pokemon: Meowth, Snorlax, Sandslash, Flygon, Tyranitar, Infernape, Torterra.

Per sconfiggerlo vi consigliamo di usare creature e mosse di tipo Lotta (contro Meowth, Snorlax e Tyranitar), Ghiaccio (contro Sandslash, Flygon e Torterra) e Psico/Volante (contro Infernape). Alcuni dei migliori Pokemon attaccanti da schierare sul campo di battaglia sono Machamp, Mamoswine e Mewtwo.

Come sconfiggere Sierra

Sierra potrà utilizzare i seguenti Pokemon: Sneasel, Hypno, Lapras, Sableye, Alakazam, Houdoom, Gardevoir.

Per sconfiggerlo vi consigliamo di usare creature e mosse di tipo Lotta e Spettro. Alcuni dei migliori Pokemon attaccanti da schierare sul campo di battaglia sono Machamp, Giratina e Gardevoir.

Come sconfiggere Arlo

Arlo potrà utilizzare i seguenti Pokemon: Scyther, Magnezone, Crobat, Gyarados, Scizor, Dragonite, Charizard.

Per sconfiggerlo vi consigliamo di usare creature e mosse di tipo Roccia, Fuoco e Ghiaccio. Alcuni dei migliori Pokemon attaccanti da schierare sul campo di battaglia sono Tyranitar, Entei e Mamoswine.

Come catturare e purificare i Pokemon Ombra

Sconfiggendo Cliff, Sierra e Argo avrete l'opportunità di catturare Scyther, Sneasel e Meowth in versione Ombra, anche nelle loro varianti cromatiche (con un pizzico di fortuna!). Per catturarli e aggiungerli alla vostra squadra, vi raccomandiamo di consultare la nostra mini-guida di Pokemon GO che vi spiega come catturare e purificare i Pokemon Ombra.

Ricordiamo inoltre che fino al 26 novembre sarà possibile catturare Cobalion in Pokemon GO: sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come fare con la nostra guida al Raid di Cobalion.