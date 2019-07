Pokémon GO, il Team Rocket hackera i profili social e lancia un countdown: cosa succede?

Pochi giorni fa, i seguaci del Team Rocket hanno invaso Pokémon GO prendendo possesso dei Pokéstop e portando con sé i nuovi Pokémon Ombra. A quanto pare, non è ancora finita qui: presto ne vedremo delle belle!

Tanto per cominciare, alcuni membri dell'organizzazione si sono fatti vedere i giro per il mondo reale, a New York City per la precisione. Come se non bastasse, sono stati hackerati tutti i profili social di Pokémon: adesso è possibile trovare delle misteriose immagini molto scure, che lasciano intravedere la silhouette di alcuni personaggi e una data, ovvero domani 28 luglio. Grazie ad un conto alla rovescia apparso su YouTube sappiamo anche a che ora aspettarci il misterioso evento, ovvero alle ore 06:00 di domani mattina!

Cosa succederà? Al momento non c'è nessuna informazione ufficiale al riguardo, ma i giocatori più attenti hanno notato che tra le sagome visibili nelle immagini è presente anche quella di Giovanni, il capo del Team Rocket in persona! Che stia per arrivare anche lui in Pokémon GO, aver mandato i suoi adepti a fare il lavoro sporco? Al termine delle ricerche speciali dedicate al Team Rocket, dopotutto, il Professor Willow lascia chiaramente intendere che non è ancora finita, e che la minaccia è ancora dietro l'angolo. I data miner, inoltre, hanno scovato tra i file una lunga lista di Pokémon Ombra ancora accessibili nel gioco, e che quindi sono destinati a fare il loro debutto nei prossimi giorni/settimane. Adesso non possiamo far altro che pazientare in attesa di domani. Avete qualche teoria al riguardo?

Ne approfittiamo per cambiare velocemente argomento e segnalarvi che il prossimo Community Day sarà dedicato a Ralts ed è fissato per sabato 3 agosto.