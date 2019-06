Pokémon GO: Team Rocket, mostri Ombra, forma Purificata e molto altro in arrivo!

Allenatori, tenetevi pronti, perché presto arriveranno un mucchio di novità in Pokémon GO. Nelle scorse ore il titolo di Niantic si è aggiornato dando il benvenuto ad alcuni contenuti legati al prossimo Pokémon GO Fest, e i data miner hanno subito provveduto ad analizzare i dati scovando un bel po' d'informazioni sui contenuti in arrivo.

Innanzitutto, in Pokémon GO sta per essere introdotto il Team Rocket! L'arrivo della perfida organizzazione criminale, a quanto pare, sarà legata a doppio filo alla nuova meccanica dell'Invasione, che vedrà alcuni dei suoi adepti invadere i Pokéstop. Tra i confermati figurano i capisquadra Blanche, Candela e Spark e alcune reclute del Team Rocket, sia maschi che femmina, in possesso di differenti tipologie di Pokémon (Fuoco, Erba, Acqua e così via). I giocatori, dal canto loro, saranno chiamati ad affrontarli e a sconfiggerli. Al termine della battaglia potranno catturare un Pokémon in forma Ombra, altra grande novità.

In futuro, di conseguenza, i mostriciattoli saranno classificati in base al loro allineamento: Purificati e Ombra. Questi ultimi potranno essere convertiti utilizzando un certo quantitativo di Polvere di Stelle e Caramelle. Per l'occasione saranno introdotti anche due nuovi badge che indicheranno il quantitativo di adepti del Team Rocket sconfitti e il numero di mostri purificati.

Non tutti i Pokémon avranno una forma Ombra. Al momento, quelli confermati sono Rattata, Raticate, Zubat, Golbat, Crobat, Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur, Charmander, Charmeleon, Charizard, Squirtle, Wartortle, Blastoise, Dratini, Dragonair, Dragonite, Snorlax, Mudkip, Marshtomp e Swampert.

Le novità non sono ancora finite. A quanto pare verranno introdotte anche tre nuove mosse (Frustrazione, Ritorno e Sincronismo), due nuove tipologie di quest (Combatti il Team Rocket e Purifica Pokémon) e un nuovo oggetto chiamato Creatore di Percorsi. Nessuna delle caratteristiche sopra descritte è stata ufficializzata da Niantic, pertanto non conosciamo la data in cui verranno effettivamente rese disponibili. In ogni caso, si prospetta un futuro davvero roseo per Pokémon GO, che si prepara a festeggiare il terzo anniversario con tante iniziative.