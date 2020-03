Pokémon GO e Team Rocket: i nuovi Pokémon Ombra al centro di un dibattito tra i giocatori

Tra gli innumerevoli eventi che affollano il calendario degli eventi previsti nel mese di marzo all'interno di Pokémon GO, troviamo un'iniziativa dedicata al Team GO Rocket.

Come prevedibile, quest'ultima vede protagonisti assoluti i Pokémon Ombra, ormai ampiamente conosciuti dagli Allenatori attivi nel gioco mobile. Come da tradizione, sarà richiesto agli utenti di affrontare i membri del Team GO Rocket per salvare le creature e procedere alla loro purificazione. Questa volta, tuttavia, l'impresa sarà un po' più ardua del solito: i Pokémon Ombra sono infatti ora più potenti rispetto a quanto sperimentato dai Maestri di Pokémon nel corso dei precedenti eventi.

Una scelta che ha generato alcuni dubbi in parte della community di appassionati del titolo mobile, che ha evidenziato come i cambiamenti introdotti sembrino rendere più vantaggioso conservare il Pokémon in forma Ombra anziché purificarlo, andando così a contrastare l'aspetto narrativo dell'evento, legato al concetto di salvataggio delle creature. Un punto di vista contestato da altri Allenatori, che evidenziano come in realtà rimanga comunque vantaggioso purificare i Pokémon Ombra, visto che l'operazione porta la creatura in maniera automatica al Livello 25 e consente la rimozione di Frustrazione.



Se vi state dedicando all'evento a tema Team GO Rocket, sulle pagine di Everyeye trovate una guida alla cattura di Entei Ombra.