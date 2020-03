Pokemon GO: il Team Rocket rafforza i Pokemon Ombra, Thundurus arriva nei Raid

Due importanti novità per gli allenatori di Pokemon GO: la prima riguarda le attività del Team Rocket con i Pokemon Ombra mentre la seconda ha per protagonista Thundurus, ora disponibile nei Raid Livello Cinque.

Thundurus in Pokemon GO

Per tutto il mese di marzo Thundurus della Regione di Unima sarà disponibile nei Raid di Livello Cinque, mentre Tornadus saluta per il momento Pokemon GO. Non sono state avvistate varianti cromatiche o shiny di Thundurus, almeno per il momento.

Pokemon GO Team Rocket

Il Team Rocket ha messo le mani su un nutrito gruppo di Pokemon Ombra con l'obiettivo di renderli ancora più forti. Ecco le principali novità:

I Pokémon ombra adesso infliggono danni maggiori con i loro attacchi veloci e caricati, ma allo stesso tempo subiscono più danni quando vengono attaccati

Per potenziare un Pokémon ombra e insegnargli un nuovo attacco caricato, sarà necessaria una quantità minore di polvere di stelle e di caramelle

I Pokémon ombra leggendari salvati dalle grinfie di Giovanni saranno più potenti

Niantic Labs ha anche un messaggio per gli allenatori di Pokemon GO: "Per determinati periodi di tempo, i Pokémon ombra potrebbero essere in grado di dimenticare l'attacco caricato Frustrazione e imparare un attacco caricato diverso con un MT attacco caricato, anche se non abbiamo ancora scoperto quando sarà possibile. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli. Malgrado i nostri sforzi, il Team GO Rocket sta diventando sempre più forte e sta acquisendo ancora più risorse. Non sappiamo come ci riescano, ma sappiate che stiamo cercando di scoprire come combattere contro questi furfanti. Tenete duro, Allenatori!"