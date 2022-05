Pokémon GO, teaser trailer anticipa l'arrivo delle Ultracreture di Sole e Luna

Con un teaser trailer pubblicato sul canale ufficiale del mobile game, Niantic Labs ha svelato l'imminente esordio delle Ultracreature in Pokémon GO. Originariamente apparse in Pokémon Sole e Luna e raramente incontrati dagli allenatori nella regione di Alola, queste misteriose creature sono pronte ad esordire anche sugli smartphone.

Niantic e The Pokémon Company hanno anticipato l'arrivo di Nihilego, il Pokémon parassita, in Pokémon GO, ma non hanno fornito dettagli su quando e come la prima Ultracreatura arriverà nel gioco mobile. Nihilego è una delle 11 Ultracreature presenti in Pokémon Sole & Luna e Pokémon Ultrasole & Ultraluna. Oltre al debutto delle Ultracreature in Pokémon Go, sembra che i giocatori avranno accesso agli oggetti cosmetici della Ultra Recon Squad per i loro avatar.

Ci sono due eventi importanti in arrivo in Pokémon Go. L'attuale stagione di contenuti del gioco, la Stagione di Alola, si concluderà alla fine di maggio e Niantic promette una Ricerca Speciale di fine stagione dopo l'1 giugno, con un biglietto da $4,99 che sbloccherà ricompense bonus. Maggiori dettagli sull'evento Arrivederci Alola, che sarà live dal 25 maggio all'1 giugno, sono disponibili sul sito web ufficiale del gioco.

Anche il Pokémon Go Fest 2022 si avvicina e si svolgerà nel fine settimana dal 4 al 5 giugno. Niantic promette un nuovo Pokémon nei raid a cinque stelle, ma non è chiaro chi sarà o se i giocatori potranno prima mettere le mani su Nihilego.

Recentemente, Niantic ha confermato che Pokémon GO accoglierà nuove funzionalità online in stile Ingress.