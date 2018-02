Pokemon GO: il terzo Community Day sarà dedicato a Bulbasaur?

Un utente di Reddit ha scovato una nuova immagine promozionale per ildisuccessivamente rimossa dal sito ufficiale di Niantic. L'immagine in questione ritrae: sarà questo il Pokemon protagonista del prossimo evento dedicato alla community?

L'utente di Reddit "helloburkie" sostiene di aver scovato questa immagine sul sito di Niantic prima che venisse rimossa dallo studio stesso. Ve l'abbiamo riportata in calce alla notizia: dovesse rivelarsi autentica, l'immagine potrebbe riferirsi al terzo Community Day di Pokemon GO con protagonista proprio Bulbasaur.

Per saperne di più non rimane che attendere ulteriori dettagli da Niantic, così da conoscere la data dell'evento e l'eventuale conferma di Bulbasaur come Pokemon protagonista. Vi ricordiamo inoltre che nella giornata di ieri ha avuto luogo il secondo Community Day di Pokemon GO (dedicato a Dratini).