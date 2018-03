Pokemon GO: terzo Community Day al via il 25 marzo, sarà dedicato a Bulbasaur

Con un nuovo messaggio pubblicato su Twitter,ha confermato il rumor che vi avevamo riportato a fine febbraio: il terzo Community Day disarà dedicato effettivamente a. L'evento prenderà il via domenica 25 marzo.

Come potete leggere nel tweet riportato in calce alla notizia, il prossimo Community Day di Pokemon GO sarà disponibile dalle 11:00 alle 14:00 del 25 marzo, con protagonista proprio Bulbasaur. Nell'arco di quelle tre ore i Bulbasaur selvatici appariranno con frequenza molto maggiore rispetto al normale: in questo lasso di tempo i giocatori sono invitati a catturarne il più possibile, così da sbloccare una mossa esclusiva ottenibile esclusivamente durante l'evento. In più, durante il Community Day saranno attivi i bonus PE x3 guadagnabili con ogni cattura e un ulteriore bonus per le Esche.

Approfitterete di questa nuova occasione?