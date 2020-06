Pokémon GO: al via i test per le ricompense giornaliere gratis

Niantic ha fatto sapere ai propri utenti di aver avviato i test di ben due funzionalità aggiuntive per Pokémon GO, le quali possono ora essere provate da una ristretta cerchia di giocatori del titolo mobile.

Parliamo nello specifico della possibilità di catturare senza alcuno sforzo un Pokémon al giorno e alla distribuzione di doni giornalieri agli utenti che effettuano il login ai server. I fortunati giocatori che sono stati selezionati per provare queste funzionalità verranno contattati dal Professor Willow, il quale donerà loro un particolare Incenso che serve a far apparire una volta al giorno un nuovo Pokémon. Per riscattare il dono gratuito bisogna invece visitare il negozio, all'interno del quale si potrà ricevere quotidianamente una scatola contenente oggetti di vario genere.

Purtroppo non sono stati forniti indizi su quando queste funzionalità verranno rese disponibili per tutti gli utenti, ma è probabile che non ci vorrà molto prima che i test giungano al termine e che tutti possano ricevere questi doni gratuiti ogni giorno.

A proposito della celebre IP Nintendo, sapevate che stanno per arrivare le Megaevoluzioni in Pokémon GO? Pare inoltre che sia in arrivo il raid di Zekrom a cinque stelle in Pokémon GO.