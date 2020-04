Pokémon GO, torna l'Ora del Pokémon in primo piano: quattro appuntamenti ad aprile

Dopo aver annunciato un ampio numero di nuovi eventi speciali in Pokémon GO volti a festeggiare la primavera, il team di Niantic Labs presenta anche un'ulteriore iniziativa.

Si appresta infatti a fare ritorno in-game l'Ora del Pokémon in Primo Piano. Per l'occasione, l'evento acquisisce cadenza settimanale e accoglie alcune modifiche strutturali. Nello specifico, i protagonisti non saranno soltanto specifiche creature Game Freak, ma anche una selezione di bonus speciali. L'appuntamento è fissato per le ore 18:00 (fuso orario locale) di ogni martedì del mese di aprile, secondo il seguente calendario:

Martedì 7 : il Pokémon in primo piano sarà Purrloin (Tipo Buio, Quinta Generazione) e catturare Pokémon garantirà una quantità doppia di PE;

: il Pokémon in primo piano sarà Purrloin (Tipo Buio, Quinta Generazione) e catturare Pokémon garantirà una quantità doppia di PE; Martedì 14 : il Pokémon in primo piano sarà Magnemite (Tipo Elettro, Prima Generazione) e catturare Pokémon garantirà una quantità doppia di caramelle;

: il Pokémon in primo piano sarà Magnemite (Tipo Elettro, Prima Generazione) e catturare Pokémon garantirà una quantità doppia di caramelle; Martedì 21 : il Pokémon in primo piano sarà Wobbuffet (Tipo Psico, Seconda Generazione) e trasferire Pokémon garantirà una quantità doppia di caramelle;

: il Pokémon in primo piano sarà Wobbuffet (Tipo Psico, Seconda Generazione) e trasferire Pokémon garantirà una quantità doppia di caramelle; Martedì 28: il Pokémon in primo piano sarà Pidgey (Tipo Normale/Volante, Prima Genrazione) e far evolvere dei Pokémon garantirà una quantità doppia di PE;

Come ormai tradizione in queste settimane di crisi sanitaria, il team di Pokémon GO avverte che gli eventi potrebbero essere soggetti a variazioni. Ricordiamo inoltre che grazie alle recenti modifiche introdotte dagli sviluppatori, Pokémon GO può essere giocato restando in casa