Pokemon GO: torna Rayquaza, Snivy protagonista del Community Day di aprile

Pokemon GO si aggiorna con due importanti novità: il ritorno di Rayquaza nei Raid Cinque Stelle per la Settimana del Clima e il nuovo Pokemon Day di aprile dedicato a Snivy.

Rayquaza era già apparso in Pokemon GO per poi scomparire nel nulla, adesso avrete la possibilità di tornare a caccia di questo amatissimo Pokemon. Quando? Questo fine settimana, ecco tutti i dettagli.

Pokemon GO Rayquaza

Durante l'evento Settimana del Clima torna Rayquaza! Evento in programma dalle 10:00 di sabato 27 marzo e fino alle 02:00 di domenica 28 marzo. In questo lasso di tempo Rayquaza apparirà nei rad cinque stelle insieme alla Forma Totem di Thundurus.

Pokemon GO: Snivy Community Day

Protagonista del Community Day di aprile sarà Snivy, il Pokémon Serperba. Il Community Day si terrà dall'11 aprile alle 11:00 alle 17:00, Snivy apparirà più frequentemente allo stato selvatico e sarà possibile incontrare anche uno Snivy Cromatico. Fate evolvere Servine durante l'evento o fino a due ore dopo per ottenere un Serperior che conosce l'attacco Radicalbero.

Inoltre durante il Community Day sarà disponibile un pacchetto speciale in vendita a 1.280 Pokemonete, questo bundle includerà 50 Ultra Ball, quattro Fortunuovo, quattro moduli esca silvestri e un MT attacco caricato fuoriclasse. Come bonus per chiunque partecipi all'evento troviamo invece polvere di stelle da cattura (3x) e aroma attivato durante l'evento per tre ore.