Pokemon GO: Tornadus nei raid cinque stelle e evento Ora del Pokemon in primo piano

Niantic Labs ha annunciato l'arrivo di interessanti novità per Pokemon GO: a partire da oggi e fino al 25 febbraio sarà possibile affrontare Tornadus nei raid cinque stelle, inoltre debutta nella giornata odierna il nuovo evento Ora del Pokemon in primo piano.

Tornadus nei raid cinque stelle

Da martedì 4 febbraio alle 22:00 CET a martedì 25 febbraio 2020 alle 22:00, Tornadus, il Pokémon Turbinio, sarà presente nei raid a cinque stelle. Questo Pokémon, originario della regione di Unova, farà il suo debutto in Pokémon GO. Si dice che, quando Tornadus vola, crei venti così potenti da far volare via qualsiasi cosa lo circondi. Il Pokémon di tipo Volante potrebbe essere una memorabile aggiunta al vostro team di lotta, preparatevi quindi a combatterlo con Pokémon che conoscano attacchi di tipo Elettro, Ghiaccio e Roccia.

Ora del Pokemon in primo piano

Il team di Pokémon GO è alla continua ricerca di nuovi modi per migliorare l'esperienza di gioco. Questo mese, siamo entusiasti di testare due nuovi tipi di eventi: ora del Pokémon in primo piano e ora del bonus misterioso. Ora del Pokémon in primo piano prevederà... un Pokémon a sorpresa! Tutto quello che possiamo dirvi è che apparirà con maggiore frequenza martedì 4 febbraio 2020 dalle 18:00 alle 19:00 ora locale.

Durante il mese appena iniziato si terrà anche l'evento San Valentino di Pokemon GO con ricompense e Pokemon esclusivi, inoltre sono ora disponibili le nuove Ricerche sul campo di febbraio 2020.