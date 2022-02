Pokémon GO, al via il Tour di Johto: catturate fino a 100 Pokémon in un solo giorno

Come ampiamente preannunciato, alle 9:00 di oggi 26 febbraio ha ufficialmente preso il via il il Tour di Pokémon GO di Johto, un nuovo evento in-game a pagamento e non che rimarrà attivo fino alle 21:00 di questa sera.

Nato per festeggiare i mostriciattoli di seconda generazione, il Tour di Johto offrirà tutti i suoi contenuti agli acquirenti di un biglietto disponibile al prezzo di 11,99 euro. Acquistando un biglietto, potrete decidere se partecipare alla Versione Oro o alla Versione Argento dell'esperienza. Ognuna è caratterizzata da Pokémon esclusivi, aumenta le possibilità di incontrare determinati Pokémon e di trovarne uno cromatico per la prima volta in Pokémon GO. Una volta scelta la versione, non potrete cambiarla, quindi decidete con attenzione.

Versione Oro

Pokémon attratti dall'aroma

Spinarak

Gligar

Teddiursa

Mantine

Maggiori possibilità di incontrare Pokémon cromatici

Chikorita

Cyndaquil

Totodile

Spinarak

Igglybuff

Natu

Hoppip

Sunkern

Misdreavus

Wobbuffet

Gligar

Shuckle

Teddiursa

Swinub

Mantine

Ho-Oh

Versione Argento

Pokémon attratti dall'Aroma

Ledyba

Delibird

Skarmory

Phanpy

Maggiori possibilità di incontrare Pokémon cromatici

Chikorita

Cyndaquil

Totodile

Ledyba

Cleffa

Sudowoodo

Hoppip

Yanma

Pineco

Delibird

Skarmory

Houndour

Phanpy

Miltank

Larvitar

Lugia

Indipendentemente dalla versione selezionata, acquistando un biglietto potrete vivere tante esperienze. Tutti i Pokémon scoperti per la prima volta nella regione di Johto appariranno in natura, nei raid e negli incontri successivi ai compiti della ricerca. Inoltre, si sentiranno attratti dall'Aroma, si schiuderanno dalle Uova e potrete averli con gli scambi tra amici o facendoli evolvere durante l'evento. Tutti i Pokémon scoperti per la prima volta nella regione di Johto appariranno come Pokémon cromatici. Tra questi, troverete per la prima volta in Pokémon GO Girafarig, Corsola, Remoraid, Mantine (solo nella Versione Oro), Phanpy (solo nella versione Argento) e Tyrogue. Incontrerete anche Unown (G, J, O, R, T e U) e potrete attirarlo con l'Aroma.

L'evento è anche caratterizzato da una Ricerca Speciale Esclusiva, che permette di incontrare Gyarados cromatico e Celebi, il Pokémon Misterioso. Una volta completata la ricerca speciale, potrete accedere all'esclusiva Storia della Ricerca Magistrale, che invece offre la possibilità di incontrare i Pokémon Ombra Leggendari Ho-Oh Ombra Apex e Lugia Ombra Apex.

Coloro che acquisteranno il biglietto avranno anche diritto a tanti bonus, come tre biglietti raid da remoto gratis nel negozio, distanza di schiusa uova a 1/4, fino a 9 biglietti raid gratis facendo girare i dischi foto in Palestra, caramelle extra alla cattura dei Pokémon di Johto, un premio esclusivo per festeggiare l'evento, una sorpresa scattando delle foto e sticker speciali facendo girare i Pokéstop.

Gli allenatori che non acquisteranno il biglietto del Tour di Johto non rimarranno a bocca asciutta. In natura troveranno diversi Pokémon della regione di Johto, così come nei raid e nelle uova da 7 Km. Nei raid ci saranno Entei, Suicune, Raikou, Lugia e Ho-Oh. I Lugia catturati durante l'evento sapranno utilizzare l'attacco speciale Aerocolpo, mentre gli Ho-Oh conosceranno Magifuoco. Heracross e Corsola, che di solito appaiono solo in determinate aree geografiche, compariranno anche nei raid a livello globale. Pichu, Cleffa, Igglybuff, Togepi, Tyrogue, Smoochum, Elekid e Magby si schiuderanno dalle Uova da 2 km. Durante l'evento potranno completare fino a 6 scambi speciali, inoltre potranno ascoltare una colonna sonora speciale realizzata dal produttore dei brani di Pokémon, Junichi Masuda. Infine, segnaliamo che fino alle 11:00 per far evolvere Eevee in Espeon o Umbreon non ci sarà bisogno di camminare.

Alla fine del Tour di Johto, date un'occhiata alla roadmap del 2022 di Pokémon GO.