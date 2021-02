Pokémon GO, Tour di Kanto: le creature esclusive delle versioni Rossa e Verde

Allenatori, vi state preparando per il tour di Pokémon GO: Kanto? L'evento si svolgerà dalle 09:00 alle 21:00 di sabato 20 febbraio, e celebrerà il luogo dal quale tutto è iniziato e tutti i 150 mostriciattoli originali.

Per partecipare al Tour di Pokémon GO: Kanto è necessario un biglietto da 11,99 euro, già disponibile all'acquisto nel negozio di gioco, e scegliere di partecipare alla Versione Rossa o alla Versione Verde. Le due versioni offriranno creature esclusive e, esattamente come avveniva in Pokémon Rosso e in Pokémon Verde, sarà fondamentale fare scambi con gli amici che partecipano ad un'altra versione per catturare tutti i 150 Pokémon originali.

Per rendere più facili gli scambi, la portata verrà aumentata a 40 km durante la settimana dell'evento. Inoltre, durante il Tour potrete attrarre i Pokémon esclusivi della versione scelta con l'Aroma. Inoltre avrete più possibilità di incontrare alcuni Pokémon cromatici in base alla versione a cui partecipate.

Versione Rossa

Pokémon esclusivi della Versione Rossa: potrete attrarre con l'Aroma Ekans, Oddish, Mankey, Growlithe, Scyther ed Electabuzz;

Avrete più possibilità di incontrare questi Pokémon cromatici: Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Pidgey, Ekans, Pikachu, Nidoran ♀, Oddish, Diglett, Mankey, Growlithe, Ponyta, Shellder, Drowzee, Krabby, Hitmonlee, Lickitung, Scyther, Electabuzz, Eevee, Kabuto e Dratini.

Versione Verde

Pokémon esclusivi della Versione Verde: potrete attrarre con l'Aroma Sandshrew, Vulpix, Meowth, Bellsprout, Magmar e Pinsir;

Avrete più possibilità di incontrare questi Pokémon cromatici: Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Pidgey, Pikachu, Sandshrew, Nidoran ♂, Vulpix, Meowth, Psyduck, Bellsprout, Geodude, Exeggcute, Hitmonchan, Koffing, Tangela, Horsea, Magmar, Pinsir, Eevee, Omanyte, e Dratini.

Se non riuscite a catturarli tutti durante l'evento, non temete. Potrete cimentarvi in queste sfide di collezione fino alle 19:59 di domenica 28 febbraio 2021, sfruttando il tempo aggiuntivo per scambiare e far evolvere i Pokémon, lottare nei raid e incontrare i Pokémon dopo aver completato le missioni di ricerca per terminare la collezione e riscattare le ricompense.

Durante il Tour di Pokémon GO: Kanto Articuno, Zapdos, Moltres e Mewtwo ritorneranno nei raid leggendari, anche per i giocatori sprovvisti di biglietto, con una serie di attacchi esclusivi.

Attacchi esclusivi dei Pokémon Leggendari

Articuno catturato durante l'evento saprà utilizzare Tifone;

Zapdos catturato durante l'evento saprà utilizzare Tuonoshock;

Moltres catturato durante l'evento saprà utilizzare Aeroattacco;

Mewtwo catturato durante l'evento saprà utilizzare Psicobotta.

L'appuntamento, ricordiamo, è fissato per il 20 febbraio dalle 09:00 alle 21:00. Oggi, invece, potete andare a caccia dei Pokémon di San Valentino.