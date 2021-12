Pokémon GO Tour X Abu Dhabi: voli aerei scontati e pass gratis per Expo 2020 Dubai

A breve distanza dalla presentazione del nuovo evento di capodanno di Pokémon GO, il tema di Niantic conferma un ulteriore importante appuntamento per il gioco mobile.

Il team di sviluppo ha infatti confermato che la prossima edizione di Pokémon GO Tour potrà usufruire di una speciale partnership con Abu Dhabi. In programma tra 26 e 27 febbraio 2022, l'evento in-game sarà dedicato alla regione di Johto, che in passato ha fatto da sfondo agli apprezzatissimi Pokémon Oro e Pokémon Argento. Oltre che in digitale, questa volta Niantic invita il pubblico a prender parte all'evento anche di persona, nientemeno che nella capitale degli Emirati Arabi Uniti.



Acquistando il biglietto dell'evento di Pokémon GO, proposto a circa 12 euro, gli Allenatori potranno usufruire di una interessante promozione. I voli della classe Economy (ma non Economy Sale) di Etihad Airways saranno proposti con uno sconto di ben il 25% sul prezzo disponibile sul sito dedicato all'iniziativa. In aggiunta, ogni acquirente potrà ottenere un pass gratuito per accedere a Expo 2020 Dubai. Con ogni biglietto Etihad Airways verrà infine inclusa un'assicurazione Covid 19.



L'offerta proposta da Niantic e dalla compagnia area resta valida per prenotazioni realizzate nel periodo compreso tra 16 dicembre 2021 e 8 gennaio 2022 e, ancora, tra 5 e 26 febbraio 2022. I viaggi ad Abu Dhabi dovranno avere luogo nel periodo compreso tra 22 febbraio 2022 e 4 Marzo 2022. Segnaliamo inoltre che anche eventuali passeggeri accompagnatori inclusi nella stessa prenotazione potranno usufruire delle medesime condizioni di vendita.



In chiusura, ricordiamo che Niantic ha di recente presentato le ultime novità sulle Stagioni di Pokémon GO.