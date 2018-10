Pokémon GO: un trailer annuncia l'arrivo dei Pokémon di quarta generazione!

Con un teaser trailer pubblicato pochi minuti fa, Niantic ha annunciato che a breve i Pokémon di quarta generazione faranno il loro debutto in Pokémon GO!

Dopo gli innumerevoli rumor circolati in rete nei mesi scorsi, l'arrivo dei mostriciattoli originari della regione di Sinnoh è finalmente diventato ufficiale. Nel filmato che trovate in apertura di notizia si intravedono gli starter Turwig, Piplup e Chimchar, e il leggendario Giratina che si risvegliano. Purtroppo, non è stata annunciata la data precisa in cui verranno aggiunti al gioco.

Assieme ai mostri di quarta generazione verranno introdotte in Pokémon GO anche alcune importanti modifiche. Tanto per cominciare, d'ora in avanti le condizioni atmosferiche avranno un effetto ridotto sulla frequenza con cui compaiono i Pokémon, mentre alcune aree, come parchi e riserve naturali, includeranno specie più diversificate.

Verranno inoltre riequilibrate le meccaniche di lotta nel gioco:

I valori PS (Punti salute) verranno modificati per colmare il divario tra i Pokémon con PS elevati e i Pokémon con PS bassi;

I valori di Difesa e Resistenza dei Pokémon verranno riequilibrati: in questo modo, i Pokémon più difensivi saranno efficaci durante la lotta resistendo più degli avversari, anziché aspettando semplicemente lo scadere del tempo;

e dei Pokémon verranno riequilibrati: in questo modo, i Pokémon più difensivi saranno efficaci durante la lotta resistendo più degli avversari, anziché aspettando semplicemente lo scadere del tempo; I valori di Difesa sono stati leggermente ridotti per la maggior parte dei Pokémon. Modifiche come queste aiuteranno a colmare il divario tra i Pokémon con le statistiche di difesa più elevate e gli altri Pokémon.