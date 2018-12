Pokemon GO: un Trailer celebra l'introduzione delle Battaglie tra Allenatori

Sono già trascorsi ben due anni dal lancio di Pokemon GO, eppure il gioco di Niantic continua ad evolversi. Recentemente, sono state finalmente introdotte le tanto attese Sfide tra Allenatori.

Per celebrare questo importante evento, la Software House ha realizzato un apposito Trailer live-action, in cui promuove la nuova modalità di gioco disponibile per gli aspiranti Allenatori e Maestri di Pokemon. Come di consueto, potete visionare integralmente il video in apertura a questa news. Il Trailer è stato proposto da Niantic anche sull'account Twitter ufficiale di Pokemon GO, che, come potete vedere in calce alla news, invita i giocatori a condividere sul social la propria prima Vittoria. E voi, avete già incrociato il vostro sguardo con un Allenatore di passaggio?

Per chi ancora non avesse dimestichezza con le nuove Sfide Allenatore introdotte in Pokemon GO, ricordiamo che Niantic ha rilasciato, solo pochi giorni fa, un corposo aggiornamento dedicato proprio a questa nuova funzionalità. Inoltre, sulle pagine di Everyeye potete trovare un'apposita Guida alle Sfide Allenatore, realizzata dal nostro Gabriele Ferrara. Vi segnaliamo infine che, oltre ad introdurre il PvP, il mese di Dicembre riserva ulteriori sorprese per tutti i giocatori di Pokemon GO: il Team del Gioco ha infatti organizzato un interessante e ricco Evento Natalizio!