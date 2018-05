Pokémon GO: trapela in rete la lista completa delle forme Alola dei Pokémon di Kanto

Nelle scorse ore la versione Android di Pokémon GO ha ricevuto l'aggiornamento 0.0105.0 e, senza farse lo ripetere due volte, gli utenti di Go Hub hanno subito provveduto ad effettuare il data mining. Hanno così scoperto l'identità di tutti i Pokémon di Kanto che riceveranno la Forma di Alola. Ecco quali sono:

Rattata

Taticate

Raichu

Sandshrew

Sandslash

Vulpix

Ninetales

Diglett

Dugtrio

Meowth

Persian

Geodude

Graveler

Golem

Grimer

Muk

Exeggutor

Marowak

I più attenti di voi avranno sicuramente già riconosciuto la loro sagoma nell'immagine di anteprima che potete ammirare in apertura di notizia. Queste forme regionali, uniche nel loro genere, sono state introdotte originariamente nei videogiochi Pokémon Sole e Pokémon Luna per Nintendo 3DS. Non è ancora chiaro quando faranno capolino in Pokémon GO ma, considerato che sono già stati trovati riferimenti nel codice di gioco, potrebbe non volerci molto tempo.

Recentemente, inoltre, i giocatori hanno avvistato degli arcobaleni nella skyline del gioco. Secondo la teoria più accreditata (ma non ancora confermata), i Pokémon di Kanto riveleranno la loro forma di Alola solo in presenza di un arcobaleno, un evento non molto frequente.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che è fino al 5 giugno sarà attivo un nuovo evento dedicato ad Aerodactyl e ai Pokémon di tipo Roccia. Il prossimo Community Day si svolgerà invece il 16 giugno e avrà per protagonista Larvitar!