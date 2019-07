Pokémon GO: trapelata la lista dei Pokémon Oscuri da purificare?

Nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato dei leak secondo cui su Pokémon GO stanno per arrivare i Pokémon Oscuri (o Pokémon Ombra, la traduzione ufficiale italiana non è ancora stata resa nota). Sono arrivate ulteriori novità a riguardo.

I Pokémon Oscuri sono una specie appartenente al Team Rocket, che pure sembra sarà aggiunto al gioco in un prossimo evento, caratterizzati da un look particolare più "dark", appunto, con occhi rossi e fiamme viola. La loro caratteristica, stando alle informazioni trapelate, è che possono essere purificati, e dunque ottenere un potenziamento alle statistiche e una mossa speciale.

I soliti data miner hanno scovato alcuni messaggi di testo all'interno del gioco, relativi proprio ai Pokémon Oscuri, grazie ai quali hanno scoperto che non sarà possibile purificare un Pokémon Oscuro non presente nel proprio zaino, che naturalmente non si può purificare un Pokémon che non si trova nello stato "Oscuro", e che è possibile inviare una richiesta di purificazione per un Pokémon, anche se quest'ultima opzione avrà bisogno di alcuni chiarimenti.

Sempre grazie ai data miner è trapelata la lista dei Pokémon Oscuri che saranno presenti nel gioco:

DROWZEE

HYPNO

GRIMER

MUK

CUBONE

MAROWAK

HOUNDOUR

HOUNDOOM

POLIWAG

POLIWHIRL

POLIWRATH

POLITOED

SCYTHER

SCIZOR

MAGIKARP

GYARADOS

VENONAT

VENOMOTH

ODDISH

GLOOM

VILEPLUME

BELLOSSOM

HITMONCHAN

GROWLITHE

ARCANINE

PSYDUCK

GOLDUCK

RALTS

KIRLIA

GARDEVOIR

GALLADE

ABRA

KADABRA

ALAKAZAM

LARVITAR

PUPITAR

TYRANITAR

LAPRAS

PIKACHU

CACNEA

CACTURNE

WEEDLE

KAKUNA

BEEDRILL

SEEDOT

NUZLEAF

SHIFTRY

MAGMA

MAGMORTAR

ELECTABUZZ

ELECTIVIRE

MAREEP

FLAAFFY

AMPHAROS

MAGNEMITE

MAGNETON

MAGNEZONE

BELLSPROUT

WEEPINBELL

VICTREEBEL

SANDSHREW

SANDSLASH

PORYGON

PORYGON2

PORYGON_Z

WOBBUFFET

TURTWIG

GROTLE

TORTERRA

EKANS

ARBOK

KOFFING

WEEZING

MEOWTH

PERSIAN

HITMONLEE

ARTICUNO

MISDREAVUS

MISMAGIUS

VULPIX

NINETALES

EXEGGCUTE

EXEGGUTOR

CARVANHA

SHARPEDO

OMANYTE

OMASTAR

TRAPINCH

VIBRAVA

FLYGON

BAGON

SHELGON

SALAMENCE

BELDUM

METANG

METAGROSS

ZAPDOS

NIDORAN

NIDORINA

NIDOQUEEN

NIDORINO

NIDOKING

STUNKY

SKUNTANK

SNEASEL

WEAVILE

GLIGAR

GLISCOR

MACHOP

MACHOKE

MACHAMP

CHIMCHAR

MONFERNO

INFERNAPE

SHUCKLE

ABSOL

MAWILE

MOLTRES

Ricordiamo che si tratta di informazioni al momento non confermate ufficialmente, per cui prendete il tutto con il beneficio del dubbio. Che ne pensate? Vi fa piacere l'arrivo di questo nuovo tipo di meccanica in Pokémon GO?

Per quanto riguarda le ultime novità sul gioco, è stata annunciata una collaborazione tra Pokémon GO e One Piece. Trovate tutte le informazioni sul nostro sito.