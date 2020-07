Pokemon Go: i trucchi per sconfiggere Sierra del Team Rocket

Il Team Rocket ha fatto il suo ingresso in Pokémon GO, e i suoi leader hanno iniziato a dare filo da torcere agli allenatori di tutto il mondo che tentano di sfidarli. In questa guida parliamo della terza e ultima leader, Sierra.

Esattamente come i suoi “colleghi”, Sierra schiererà tre pokémon durante il combattimento prima di essere definitivamente sconfitta: il primo sarà sempre lo stesso, mentre per gli altri due sceglierà ogni volta in modo casuale da gruppi di tre opzioni diverse, in modo da risultare più imprevedibile.

Primo Pokémon - Beldum

Il primo pokémon che Sierra schiererà in campo è Beldum, un tipo Acciaio/Psico che non ha nessuna mossa realmente pericolosa. Sfruttando questa sua grande debolezza avete una grande libertà di scelta per affrontarlo, e potete tranquillamente spaziare tra tipi Oscuro, Terra o Spettro, come Tyranitar, Rhyperior o Giratina (in entrambe le sue forme). Opzioni molto valide sono anche Golurk e Hydreigon.

Secondo Pokémon - Exeggutor, Sharpedo o Lapras

Exeggutor è un tipo Erba/Psico, ed è probabilmente l’avversario migliore che potrebbe capitarvi in quanto potrete gestirlo tranquillamente con un tipo Oscuro nel caso in cui lo abbiate usato anche contro Beldum; altrimenti, funzionano bene anche pokémon di tipo Fuoco. In generale, i nomi migliori per questo scontro sono quelli di Hydreigon, Heatran, Tyranitar, Darmanitan e Escavalier.

Sharpedo è un pokémon Acqua/Oscuro molto potente, in grado di mettere ko le vostre creature in poche mosse se non sapete come contrastarlo. A questo proposito, il consiglio è di usare un tipo Fata come Togekiss o Gardevoir, a cui Sharpedo è debole, oppure tipi Erba come Leafeon o Venusaur.

Anche contro Lapras (Acqua/Ghiaccio) funzionano bene pokémon di tipo Erba, anche se alcuni di loro potrebbero subire molti danni dalle mosse di tipo Ghiaccio. Ottimi counter sono anche i tipi Lotta come Conkeldurr e Machamp.

Terzo Pokémon - Houndoom, Alakazam o Shiftry

Se siete fortunati, dopo Lapras incontrerete Houndoom, e questo vi darà la possibilità di lasciare in campo il vostro Conkeldurr o Machamp senza dover cambiare pokémon. In alternativa, il tipo Fuoco/Oscuro di Sierra subisce molto anche contro pokémon Acqua, Terra o Roccia, come Tyranitar, Rhyperior, Kyogre o Terrakion.



Alakazam (Psico) è invece superefficace contro i tipi Lotta, ma se siete fortunati potrete continuare a usare il tipo Oscuro che avete messo in campo prima contro Beldum e poi contro Exeggutor. Altrimenti, potete scegliere più o meno la tipologia di pokémon che desiderate, in quanto Alakazam è piuttosto fragile. In ogni caso, questi sono alcuni dei migliori: Tyranitar, Hydreigon, Darkrai, Weavile, Sharpedo.

Shiftry è un pokémon di tipo Erba/Oscuro decisamente debole rispetto agli altri, poiché subisce danni ingenti dai tipi Fata, Coleottero, Lotta, Fuoco, Volante, Ghiaccio o Veleno, quindi potete sceglierne uno qualsiasi di questi. Vi consigliamo comunque uno di questi: Togekiss, Ho-Oh, Heatran, Conkeldurr, Clefable.

Se non avete nel vostro roster i pokémon consigliati, non disperate: potete sempre costruire il vostro team personalizzato osservando punti di forza e debolezza di ogni avversario, soprattutto per quanto riguarda i tipi, in modo da essere competitivi e sconfiggerlo anche con altre creature..

Se ve lo siete perso, potete recuperare sulle nostre pagine tutto quello che dovete sapere sull'arrivo del Team Rocket in Pokémon GO, insieme alla guida alle migliori creature per affrontare il leader Arlo.