Pokémon GO è tutt'altro che morto: è una miniera d'oro per The Pokémon Company!

In rete si sente parlare meno del solito di Pokémon GO, vero e proprio fenomeno mobile che negli ultimi anni ha catalizzato l'attenzione di milioni di videogiocatori, al punto che alcuni hanno cominciato a darlo per spacciato. Ebbene, è tutt'altro che così!

Pokémon GO continua a rappresentare una vera e propria miniera d'oro per The Pokémon Company, come dimostrano i più recenti risultati finanziari relativi all'anno fiscale 2020/2021. La compagnia ha fatto registrare profitti netti per quasi 140 milioni di euro, in altre parole i più alti della sua storia. La quasi totalità del merito va attribuita a Pokémon GO, che da quando è stato lanciato nel 2016 ha fatto schizzare alle stelle i profitti di The Pokémon Company, che non erano mai stati così elevati, come potete vedere nel grafico in calce a questa notizia.

C'è da dire, in ogni caso, che l'obiettivo primario di The Pokémon Company non è mai stato quello di fare tanti soldi, bensì di assicurarsi il corretto sfruttamento delle sue licenze. Per i prodotti antecedenti a Pokémon GO, fa notare il giornalista Oscar Lemaire, i profitti venivano divisi con gli altri azionisti, ossia Nintendo, Game Freak e Creatures (quest'ultima non più partner di sviluppo di Game Freak dal 2019). Per i giochi come The Pokémon GO, le royalties vanno tutte a The Pokémon Company.