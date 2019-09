Pokemon GO: Quinta Generazione e nuovi Ultrabonus dal 16 settembre, ecco tutti i dettagli!

Gli allenatori attivi nell'universo di Pokemon GO possono iniziare a preparare le proprie Poke Ball: sono in arrivo una marea di novità, a partire da lunedì 16 settembre!

A partire da questa data, infatti, il mondo di gioco accoglierà una nuova iniziativa speciale, contestualmente alla quale faranno la propria comparsa in-game i primi Pokemon di Quinta Generazione. Ad ora, non è stata condivisa una lista di tutte le creature originarie di Unima attese nel gioco, tuttavia, l'account Twitter ufficiale di Pokemon GO ha fornito alcuni indizi! Come potete verificare in calce a questa news, sembra alquanto probabile che tra i primi nuovi Pokemon ad esordire nel gioco troveremo i tre Starter di Quinta Generazione: Snivy (tipo Erba), Tepig (tipo Fuoco), Oshawott (tipo Acqua). Alcuni dataminer hanno inoltre avvistato le possibili statistiche e mosse dei Pokemon di Quinta Generazione di Pokemon GO.



La terza settimana di Ultrabonus prenderà il via lunedì 16 settembre alle 22:00 e terminerà il 23 settembre alla medesima ora. Durante l'evento saranno attivi i seguenti bonus:

Efficacia dell'Incubatrice Uova raddoppiata;

Raid da cinque stelle: sarà possibile affrontare un Mewtwo in grado di effettuare la mossa Psicobotta. I più fortunati potranno imbattersi in un Mewtwo cromatico/shiny;

Raid: appariranno Pokemon in grado di supportarvi nella sfida contro Mewtwo;

Klink , Pokemon di Quinta Generazione, apparirà nei Raid: sarà possibile incontrarlo anche in versione cromatica/shiny;

, Pokemon di Quinta Generazione, apparirà nei Raid: sarà possibile incontrarlo anche in versione cromatica/shiny; Patrat e Lillipup, anch'essi di Quinta Generazione, appariranno in-game anche in versione cromatica/shiny;

In chiusura vi ricordiamo che è possibile ottenere Pokemon Regionali dalle Uova da 7 km ancora per alcuni giorni.