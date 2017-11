Pokemon GO: l'Uccello Leggendario Ho-Oh è disponibile fino al 12 dicembre

Una bella notizia per tutti gli allenatori di: dopo aver sbloccatograzie ai risultati ottenuti nella Global Catch Challenge, adesso i giocatori potranno catturare l'Uccello Leggendario

Fino al 12 dicembre, Ho-Oh sarà disponibile come parte delle Battaglie Raid EX, il consiglio dunque è quello di unirsi al più presto in un Raid Leggendario. Fino ad oggi, i Raid tematici erano disponibili solamente in Giappone ma adesso le cose sono cambiate e queste sfide sono accessibili per gli allenatori di tutto il mondo.

Da precisare come i Raid EX con Oh-Oh saranno disponibili fino al 12 dicembre e non sappiamo se trascorso questo periodo sarà possibile rivedere in futuro questo Pokemon Leggendario. Ricordiamo che Niantic Labs è attualmente al lavoro su Harry Potter Wizards Unite, nuovo gioco in Realtà Aumentata dedicato al celebre maghetto, tuttavia questo non segnerà la fine del supporto per Pokemon GO, il quale continuerà a ricevere nuovi contenuti e aggiornamenti a cadenza regolare.