Pokemon GO: ultime ore per catturare il pigro Snorlax nell'evento a lui dedicato

Gli autori di Niantic Labs ricordano a tutti gli Allenatori di Pokemon GO che mancano ancora poche ore prima della conclusione dell'evento di Pokemon GO dedicato a Snorlax. Pronti ad acchiappare il pigro Pokémon per dargli modo di imparare la mossa esclusiva Sbadiglio?

L'evento di Pokemon GO dedicato a Snorlax ha avuto inizio lo scorso 28 maggio e si concluderà quest'oggi, lunedì 3 giugno, alle ore 22:00 italiane. Esplorando le aree verdi e le vie della vostra città prima che l'attività propostaci da Niantic si concluda ufficialmente, avremo l'occasione di incrociare quel timidone di Snorlax trovandolo in un sonno profondo.

Gli Snorlax selvatici incontrati si sveglieranno di soprassalto per prepararsi alla battaglia, di conseguenza gli Allenatori che desiderano scattargli una foto nel breve attimo in cui il Pokemon si accorgerà della nostra presenza e uscirà dal letargo.

Vi auguriamo perciò buona caccia e, prima di lasciarvi partire all'avventura, ricordiamo agli Allenatori di Pokemon GO che fino al 18 giugno è attiva la Settimana di Cresselia: se oltre a Snorlax desiderate rimpolpare il vostro Pokedex con questo Pokemon selvatico rintracciabile anche nella sua versione cromatica, su queste pagine trovate una comoda guida per il Raid di Cresselia con le migliori mosse e gli attacchi più utili da effettuare nel corso della sfida.