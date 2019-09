Pokemon GO: ultime ore per catturare Rayquaza e Rayquaza Shiny

Rayquaza e Rayquaza Shiny sono stati protagonisti dei Raid Leggendari di Pokemon GO durante l'estate ma a partire dalle 22:00 (ora italiana) di lunedì 2 settembre i due Pokemon scompariranno definitivamente lasciando il posto ai Cani Leggendari di Johto.

"Si dice che Rayquaza abbia vissuto per centinaia di milioni di anni nello strato di ozono, scendendo solo per mettere fine allo scontro tra Kyogre e Groudon. Visto che Kyogre e Groudon sono stati entrambi attivi di recente, non sorprende che questo Pokémon, normalmente solitario, sia riapparso al loro posto!

Con il massimo della fortuna, potreste incontrare un Rayquaza cromatico. Questo Pokémon Leggenda di tipo Drago e Volante è debole agli attacchi di tipo Ghiaccio, Roccia, Drago e Folletto. Infatti, Rayquaza ha una quadrupla debolezza agli attacchi di tipo Ghiaccio, quindi assicuratevi di avere i Pokémon con quegli attacchi pronti quando andrete in battaglia!"

Nel weekend è stato possibile catturare Rayquaza nei Raid Ultima Ora, fino alle 19:00 del primo settembre, approfittate di queste ultimissime ore per avere la possibilità di incontrare anche la rara variante Shiny/Cromatica. Dal 16 settembre arrivano i Pokemon di quinta generazione in Pokemon GO, Niantic Labs si prepara ad affrontare l'autunno con una grandissima novità per tutti gli allenatori.