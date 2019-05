Pokémon GO: ultime ore per l'evento di Detective Pikachu

Gli Allenatori di Pokémon che hanno intenzione di partecipare e accaparrarsi i premi dell'evento di Pokémon GO dedicato all'uscita di Detective Pikachu nei cinema, hanno ancora poco tempo per farlo: la conclusione di tale evento è infatti prevista per la serata di stasera, alle ore 22.

Fino ad allora sarà ancora possibile reperire alcuni pokémon del film, che appariranno anche nei raid, e si faranno vedere più frequentemente allo stato selvatico. Altra novità dell'evento è che un Pikachu con il cappello da investigatore potrebbe intrufolarsi nelle foto del giocatore, e potrebbe presentarsi anche l'opportuntà di catturarne uno.

Inoltre, per tutto il periodo dell'evento sono stati regalati il doppio dei PE da cattura, e sono state disponbili delle missioni di ricerca sul campo dedicate, mentre nella boutique sono stati messi in vendita degli oggetti avatar a tema.

Se ancora non siete riusciti ad ottenere tutte le ricompense dunque, vi ricordiamo che avete tempo fino alle 22. Nel frattempo, date un'occhiata alla nostra recensione di Detective Pikachu.

I prossimi piani di Niantic per la sua celebre app infine, prevedono il community day di Torchic, in programma il 19 Maggio dalle 15 alle 18 italiane, e una settimana di raid straordinaria, che partirà il 21 Maggio dalle ore 21 italiane. Siete pronti?