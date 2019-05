Pokémon GO, ultime ore per ottenere un Meltan Cromatico: ecco come fare

Lo scorso 23 aprile, il misterioso mostriciattolo Metlan è tornato in versione cromatica in Pokémon GO. La sua permanenza, tuttavia, non è eterna, e giungerà al termine alle ore 22:00 di oggi 5 maggio!

Il Pokémon Bullone, come ben sapete, appare solo all'apertura di un Pacco Sorpresa. Fino a stasera, i più fortunati tra voi avranno l'opportunità di beccarlo nella sua rara forma shiny! Si tratta di un'occasione assolutamente da non perdere, anche perché i Meltan cromatici possono di evolversi in Melmetal cromatici! Per ottenere il pacco sorpresa, indispensabile per la cattura di Meltan, bisogna trasferire un mostriciattolo da Pokémon GO a Pokémon: Let’s Go, Pikachu! o Pokémon: Let’s Go, Eevee! per Nintendo Switch. Per ulteriori informazioni, vi consigliamo di consultare attentamente la nostra guida per ottenere Meltan cromatico.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che recentemente i Pokemon leggendari della regione di Sinnoh - Uxie, Mesprit e Azelf - sono apparsi nelle battaglie Raid, nelle quali rimarranno fino alle 22:00 del 27 maggio. I leggendari Ho-Oh, Lugia, Latias e Latios possono invece essere incontrati grazie alle Ricerche sul campo di maggio.