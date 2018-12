Pokémon GO: ultimo giorno per partecipare al Community Day definitivo

Il più grande Community Day di Pokémon GO di sempre sta per giungere al termine. Gli allenatori di tutto il mondo hanno ancora poche ore a disposizione per incontrare e catturare tutti i mostri protagonisti delle 11 passate edizioni.

Fino alle ore 22:00 di questa sera, Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Pikachu, Eevee, Dratini, Chikorita, Cyndaquil, Mareep, Larvitar e Beldum selvatici continueranno ad apparire con maggiore frequenza. I più fortunati avranno anche l'opportunità di incontrarli nelle loro varianti cromatiche. Per tutta la durata dell'evento, inoltre, facendo evolvere i suddetti Pokémon potrete insegnar loro una mossa esclusiva, che altrimenti non potrebbero imparare in nessun'altra occasione. Ad esempio, i Blastoise ottenuti tramite evoluzione conosceranno la mossa Idrocannone, i Charizard Incendio, i Venusaur Radicalbero e così via.

Cogliamo l'occasione per segnalarvi che ben presto debutterà la tanto richiesta modalità PvP Lotte tra Allenatori. I giocatori potranno finalmente mettere alla prova le loro capacità e quelle dei loro Pokémon combattendo contro gli altri. Per l'occasione, Niantic ha progettato un sistema basato su tre differenti leghe: Lega Great, Lega Ultra e Lega Master.