Pokemon GO, al via l'Ultrabonus: arrivano Raikou, Entei, Suicune e molto altro!

Come annunciato diverso tempo fa, l'attivissima community di gioco è riuscita con successo a sbloccare l'Ultrabonus in Pokemon GO, portando così Niantic ad annunciare un notevole numero di iniziative speciali.

Il calendario dell'evento si apre con la prima settimana di festeggiamenti speciali, che vedono attivarsi in-game diversi bonus interessanti, di cui gli aspiranti Maestri di Pokemon potranno usufruire. Di seguito, vi riassumiamo le principali iniziative a tempo limitato:

Uova da 10 KM : i giocatori più fortunati, potranno ottenere dalla schiusa le forme U,L,T,R,A di Uknown;

: i giocatori più fortunati, potranno ottenere dalla schiusa le forme U,L,T,R,A di Uknown; Sentret e Gligar sono ora presenti allo stato selvatico anche in forma cromatica/shiny;

e sono ora presenti allo stato selvatico anche in forma cromatica/shiny; I Raid accolgono al loro interno diversi Pokemon della Regione di Johto. Tra questi, troviamo anche Suicune , Raikou ed Entei rispettivamente creature di tipo acqua, elettro e fuoco, questi costituiscono il celebre trio di Pokemon Leggendari di seconda generazione;

accolgono al loro interno diversi Pokemon della Regione di Johto. Tra questi, troviamo anche , ed rispettivamente creature di tipo acqua, elettro e fuoco, questi costituiscono il celebre trio di Pokemon Leggendari di seconda generazione; Inoltre, l'efficacia dell'incubatrice di Uova risulterà raddoppiata;

Insomma, un bell'insieme di novità per! Ricordatevi che tutti i bonus speciali saranno tuttavia disponibili per un periodo di tempo limitato: la prima settimana dell'Ultrabonus si concluderà infatti il prossimoitaliane, data in cui prenderanno il via nuove iniziative speciali. In chiusura, vi ricordiamo che le scoperte straordinarie di Pokemon GO si sono recentemente aggiornate, offrendo la possibilità di incontrare un Eevee con una corona di fiori