Pokemon GO: una ricompensa speciale per chi ha ottenuto i 7 timbri

A fine marzo Niantic Labs ha lanciato un nuovo sistema di missioni e ricompense per Pokemon GO: accumulando sette timbri gli allenatori riceveranno una ricompensa speciale, svelata in anticipo dagli utenti di Reddit.

Dopo aver portato a termine la missione, il Professor Willow si congratulerà con voi e vi consegnerà una scatola contenente vari strumenti utili, come Sfere Pokè e caramelle. La "vera" ricompensa però sarà diversa, ovvero Moltres, uccello leggendario di tipo fuoco appartenente alla prima generazione.

Moltres avrà un tasso di cattura pari al 100%, dunque non sarà necessario faticare molto per aggiungere il Pokemon Leggendario al proprio Pokedex. A questo proposito, ricordiamo che domani, martedì 10 aprile, prenderà il via un nuovo evento dedicato ai Pokemon di prima generazione, maggiori dettagli sono attesi per la giornata odierna.