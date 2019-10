Pokemon GO: Una Sierra Oscura, nuovo rapporto dal Professor Willow

Il Professor Willow continua a girare il mondo alla ricerca di indizi su misterioso evento di Pokemon GO apparentemente legato alla festa di Halloween. Dopo aver scoperto il primo prototipo del Radar Rocket, emergono ora novità su Sierra.

Continua il lavoro per la ricerca del Team GO Rocket. Osservavo crescere la motivazione di Blanche a mano a mano che facevamo progressi col prototipo del radar Rocket. Sfortunatamente, ci siamo imbattuti in... un test inaspettato del nostro turbolento capo della Squadra Istinto, Scintilla.

Dopo il test non autorizzato, e molti rimproveri, Scintilla ha condiviso con me un altro incontro inaspettato. Si è avventurato da solo con il mal funzionante radar Rocket su cui sta lavorando Blanche. Era preoccupato che il Team GO Rocket, che stava rubando dai Pokéstop, potesse portare via anche le Uova. Temeva anche che potessero far schiudere le Uova e trasformare quei Pokémon in Pokémon ombra, perciò era intenzionato a prendere più Uova possibili prima del Team GO Rocket.

E, cosa ancor più preoccupante, ha confermato di aver avuto un incontro faccia a faccia con la donna delle immagini decodificate: Sierra. Mi ha raccontato che dopo aver salvato alcune Uova, è apparsa Sierra, che ha preso in giro la sua missione di salvataggio, cosa che ha fatto agitare Scintilla ancor di più. L'ha sfidata in una lotta, tuttavia, la sua impulsività ha avuto la meglio su di lui. Per via del suo naturale istinto di protezione verso le Uova non era assolutamente preparato a combattere. Sierra ha notato che Scintilla non aveva Poké Ball e ha ignorato la sfida, dicendo di non voler sprecare il suo tempo, poi è sparita tra le ombre.

Scintilla mi ha detto che la presenza di Sierra sembrava diversa da quella delle altre reclute che aveva incontrato. Lui non era spaventato dalle reclute del Team GO Rocket, ma si era sentito piccolo alla presenza di Sierra. Il modo in cui parlava e si muoveva dava la sensazione che avesse anni di allenamento ed esperienza alle spalle di gran lunga superiori ai suoi. Sembra che il Team GO Rocket, dopotutto, abbia dei leader formidabili.

Dopo il ritorno di Scintilla, il radar Rocket continuava a non funzionare, nonostante le modifiche di Blanche. Lei, ovviamente, non era per niente divertita dall'avventura dell'amico caposquadra, ma si rese conto che l'uso del prototipo da parte sua aveva fornito altre informazioni su ciò che poteva causarne il malfunzionamento. I due hanno iniziato a lavorare insieme per scoprire l'origine del problema.

Visto che i nostri capisquadra hanno una forza straordinaria (ma hanno anche debolezze), io credo che la collaborazione sarà la chiave del nostro successo.