Pokemon GO, Unite e Masters Ex: nuovi eventi e ricompense gratis per tutti

Durante il Pokemon Presents del 18 agosto c'è stato spazio anche per Pokemon GO, Pokemon Unite e Pokemon Masters Ex, i giochi mobile dei Pokemon disponibili per il download gratis su smartphone e tablet. Ma quali sono le novità in arrivo?

Pokémon Masters EX

Pokemon Masters EX festeggia il secondo anniversario e per l'occasione arriva il fenomeno Dynamax a Pasio nel nuovo evento leggendario Lo scudo che ulula all'eternità, disponibile fino alle 07:59 del prossimo 16 settembre. I giocatori dovranno collaborare con Gloria, Hop e Dandel per aiutare Eternauts, prendendo parte all'evento sarà possibile ottenere varie ricompense come l'Unità Hop e Zamazenta, oltre a vari strumenti utili e gemme.

Pokemon GO

Dal 20 al 31 agosto in Pokemon GO compariranno alcuni mostri della regione di Galar come Wooloo, Skwovet e Falinks, inoltre per tutto il periodo indicato potremo partecipare ad un raid con protagonista Zacian (dal 20 al 26 agosto) e in seguito Zamazenta (dal 26 agosto al primo settembre)

Pokemon Unite

Pokemon Unite arriva il 22 settembre su smartphone e tablet, effettuando la pre-registrazione su App Store e Google Play verranno sbloccati i seguenti bonus: Unite License di Pikachu con 2.5 milioni di registrazioni e Holowear speciale Festival Style: Pikachu ovvero Stile festival (Pikachu) con 5 milioni di registrazioni.