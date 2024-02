Pokemon GO e Unite: le novità in arrivo tra Pokemon Day e Orizzonti Pokemon

Dopo aver fatto da sfondo agli annunci del Pokemon Presents del 27 febbraio, i curatori del sito ufficiale di Pokemon elencano le principali novità in arrivo negli universi interattivi di Pokemon GO e Pokemon Unite.

In coincidenza dell'arrivo della serie Orizzonti Pokemon su Boing, gli sviluppatori di Pokemon GO invitano tutti gli Allenatori e le Allenatrici del titolo gratuito in Realtà Aumentata a partecipare ai festeggiamenti con l'arrivo di Charcadet, Armarouge, Ceruledge e Pikachu con cappello di Cap in Pokémon GO. Pikachu conoscerà l'attacco caricato di tipo Elettro Locomovolt, anch'esso introdotto per la prima volta nel gioco durante questo evento.

Con l'arrivo di Charcadet, inoltre, assisteremo alla nascita delle Uova da 10km, perfette per poter ampliare il perimetro ludico (e non solo in senso metaforico) della propria avventura AR grazie anche al bonus rappresentato dal doppio dei Punti Esperienza da acquisire in ogni attività. Durante l'evento, che si terrà dal 5 all'11 marzo sull'app di Pokemon GO per sistemi iOS e Android, sarà inoltre possibile trovare con maggiore frequenza allo stato selvatico Pokemon come Pikachu con cappello di Cap, Grimer di Alola, Scyther, Nosepass, Beldum, Sprigatito, Fuecoco, Quaxly e Pawmi.

Non meno interessanti sono poi le novità previste dagli sviluppatori di Pokemon Unite, con Miraidon che balza nelle lotte con un Fulmiscatto in occasione del Pokemon Day a lui dedicato. Il nuovo Pokemon leggendario originario della regione di Paldea, un Pokemon di tipo Drago ed Elettro, ha accompagnato i giocatori nella loro ricerca di tesori in Pokemon Violetto e darà del filo da torcere a tutti coloro che vorranno aggiungerlo alla propria collezione cimentandosi nell'evento "Sfida dei panini di Miraidon" che avrà luogo dal 27 febbraio al 23 marzo. Effettuando l'accesso, i giocatori potranno ottenere dei dadi e lanciarli per avanzare sulle caselle di un percorso, attraverso le quali poter ottenere panini Heos da scambiare per ricevere la licenza Unite di Miraidon.