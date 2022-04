Pokémon GO può essere utile contro la depressione, secondo uno studio

Continuano ad emergere dettagli molto interessanti sull'impatto che Pokémon GO può avere sulla salute di alcuni giocatori. Stando infatti ai risultati di uno studio recente, il titolo Niantic per dispositivi mobile potrebbe contribuire alla lotta contro la depressione.

Lo studio, condotto dalla London School of Economics, dimostra come i casi di depressione, stress e ansia abbiano subito un calo in quelle aree del paese nelle quali c'è stata una grossa attività relativa al gioco mobile. L'obiettivo della ricerca condotta dagli studiosi inglesi è quello di dimostrare come un videogioco di questo tipo possa essere utile contro tutte quelle forme lievi di depressione, ovvero quelle che non richiedono l'intervento di specialisti. Uno dei motivi per i quali Pokémon GO sarebbe positivo per questi videogiocatori è il fatto che spinga gli utenti a stare in contatto con altri allenatori e a trascorrere del tempo all'aria aperta, senza contare l'esercizio fisico dovuto al passeggiare in giro per la città.

Insomma, si tratta di un dato molto interessante, soprattutto se consideriamo che Pokémon GO può aiutare le persone con disturbi dello spettro autistico, secondo l'esperto Marco Romano.